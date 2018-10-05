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На Луне нашли НЛО
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Астроном-любитель нашел НЛО на Луне 

Рамблер 1 час назад
Фото: public domain
Астроном-любитель из Великобритании Джейсон Каллум снял на видео неизвестный темный объект, движущийся вокруг Луны. Об этом сообщает Ufo sightings daily.
По данным портала, Каллум заметил этот объект 25 сентября, когда наблюдал за лунными кратерами с помощью телескопа.
Ufo sightings daily отмечает, что «этот черный НЛО» похож на многие другие объекты, которые были замечены в течение последних нескольких лет над поверхностью Луны.
Интернет-пользователи начали выдвигать предположения, что именно попало на запись Каллума.
«Определенно не самолет, птица или беспилотник», — написал Ben.
«Очевидно, это насекомое в форме тарелки, оказавшееся вблизи объектива телескопа. Я вижу это довольно часто, глядя на луну», — заявил Crab Clawz.
По данным Life, сторонники теорий заговора заявили, что астроном заснял инопланетный спутник Земли «Чёрный рыцарь», информацию о котором «скрывают» в агентстве NASA.
Ранее уфологи заявляли о подготовке властей США к нашествию пришельцев. Причиной таких заявлений стал эксперимент NASA, в ходе которого накануне Дня независимости США в космосе устроили фейерверк. Американцев испугали появившиеся в небе синие вспышки. Полицейские участки получили около двух тысяч сообщений об НЛО и фотографии от очевидцев. По мнению уфологов, руководство агентства устроило «ложную атаку», чтобы проверить реакцию жителей Земли на «инопланетную» активность.
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