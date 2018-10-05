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В России создали светящиеся латы-перчатки
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В Ростове создали светящиеся в темноте латы-перчатки 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Пресс-служба ДГТУ
В Ростове-на-Дону состоялась презентация уникальных по своим техническим характеристикам огнестойких лат-перчаток, которые защищают кисти рук от ожогов и порезов. В качестве материала использовалась специальная армидная ткань.
Главным отличием донского изобретения от аналогов является гибкость ткани и дизайн, который повторяет анатомические особенности рук. Благодаря этому у человека появляется возможность надежного захвата любого потенциально опасного предмета без угрозы получить ожог.
— Конструкция лат-перчаток состоит из специальных плотных соединяющих по сгибам руки деталей из арамидных тканей. На средство для защиты рук нанесено многоуровневое тонкое покрытие высокой механической прочности, — сообщила доктор технических наук, профессор Донского государственного технического университета Ирина Черунова.
Кроме того, латы-перчатки позволяют свободно работать пальцами даже в темноте. В армидную ткань по специальному контуру вплетены особые синтетические нити, способные проводить свет. Благодаря этому сверхпрочные защитные перчатки получили название "Луч".
По словам разработчиков, инновационные латы-перчатки "Луч" могут применяться на производстве при сварочных работах и механообработке. Средство для защиты рук также позволит значительно снизить риск ранений взрывотехников МВД, Росгвардии и работников МЧС, часто работающих в условиях плохой освещенности.

Справка "РГ"

Арамидная ткань — материал, обладающий высокой прочностью и термоустойчивостью. Используется для изготовления бронежилетов различного класса прочности. В сочетании с керамическими или титановыми пластинами выдерживает попадание винтовочной пули с расстояния 400-300 метров.
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