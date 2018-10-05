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Зафиксирован рекорд погружения для косаток
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Зафиксирован рекорд погружения для косаток 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Косатки и кашалоты — непримиримые соперники, занимающие высшее положение в пищевой цепочке океанов. Влияют они и на промышленную добычу морских ресурсов, сопровождая корабли и разграбляя добычу из глубоководных сетей. Чтобы исследовать такой тип поведения, биологи пометили около 60 косаток и 40 кашалотов и отследили их перемещения у побережья острова Южная Георгия в субантарктической Атлантике, где ведется активное рыболовство.
«Мы и понятия не имели, что они физиологически способны нырять на такую глубину, — говорит Джарет Тауэрс (Jared Towers), один из авторов работы. — Этот рекорд оставляет далеко позади все предыдущие».
В статье, опубликованной в ICES Journal of Marine Science, ученые сообщают, что косатки и кашалоты могут следовать за рыболовецким судном на протяжении сотен километров, ловя момент и периодически погружаясь, чтобы добраться до улова в заброшенных им сетях. Как правило, они держатся на небольшой глубине, менее 100 метров, однако время от времени ныряют на глубины, которые несвойственны им при обычной охоте — более 750 метров. Рекордное же погружение, зафиксированное исследователями, достигло 1087 метров.
Такое долгое и сложное погружение — задача небезопасная и энергетически затратная. Скорее всего, на такие нырки животные решаются лишь из-за обострившейся борьбы за пищевые ресурсы. Рыбаки, заметив появление косаток, стараются прервать работу, чтобы те оставили попытки разграбления сетей. Это может заставлять их подбираться к кораблям издалека и заходить на большие глубины, чтобы добраться до ценной добычи — стай местных рыб-клыкачей. Кроме того, охотящиеся тут же кашалоты обычно погружаются глубже косаток. Это может дополнительно усиливать конкуренцию и стимулировать их добираться до все больших глубин.
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