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Останки крупного динозавра нашли в Южной Африке
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Останки крупного динозавра нашли в Южной Африке 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: скриншот видео
Уникальную находки обнаружили ученые в ЮАР. Там нашли останки 12-тонного динозавра, который жил еще в юрском периоде. Генетики предположили, что рост травоядного гиганта достигал четырех метров. Примерно 200 миллионов лет назад этот динозавр был самым крупным наземным животным. Об этом сообщает издание Current Biology.
Ученые установили, что обнаруженный гигант родственен другим гигантским динозаврам, которые жили в то же время на территории нынешней Аргентины.
Авторы отмечают, что тогда динозавры могли легко прогуляться от нынешних Йоханнесбурга до Буэнос-Айреса, ведь суперконтинент Пангея еще не раскололся на части.
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