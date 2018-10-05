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У людей нашли неожиданные черты неандертальцев
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У людей нашли неожиданные черты неандертальцев 

Lenta.ru + ещё 8 29 минут назад
Фото: Nikola Solic / Reuters
Ученые Стэнфордского университета (США) выяснили, что гены, которые были приобретены современными людьми от неандертальцев, дали первым защиту от вирусов. Это объясняет, почему ДНК архаичных людей сохранилась в геноме Homo sapiens до сих пор. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Известно, что два процента генома европейцев и азиатов состоит из неандертальской ДНК, что указывает на скрещивание между двумя видами. Первые контакты между ними, вероятно, произошли около ста тысяч лет назад, когда Homo sapiens покинули Африку. К тому времени неандертальцы жили за пределами африканского континента уже сотни тысяч лет, и их иммунитет хорошо адаптировался к вирусам Европы и Азии.
Исследователи проанализировали нуклеотидные последовательности более 4500 человеческих генов, которые связаны с защитой против вирусов, на совпадение с фрагментами ДНК неандертальца. Было выявлено 152 участка ДНК, которые присутствовали в геномах обоих видов.
Ученые показали, что белки, которые кодируются унаследованными от неандертальцев генами, способны взаимодействовать с такими РНК-содержащими вирусами как ВИЧ, вирусы гриппа А и гепатита С. Специфическая ДНК позволила противостоять инфекционным агентам, когда человек современного типа покинул Африку и начал осваивать Евразию.
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