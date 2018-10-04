Кто поможет российским поездам «переехать» на цифру

Промышленная революция началась с изобретения парового двигателя, а цифровую ознаменуют новые методы работы с данными современных локомотивов

Технологии Vostok обеспечат прозрачность собираемых сведений, их верификацию и защищенность от несанкционированных изменений и возможной потери. Это позволит увеличить скорость проверки поступающих данных, сократить ресурсы на поиск и выявление аномалий, повысить качество предиктивной аналитики.

В основе концепции такой системы лежат технологии сбора и обработки информации со сложной сенсорной сети локомотива, содержащей более двух сотен датчиков.

Для поиска аномалий в сети была внедрена система интеллектуальной диагностики и прогноза технического состояния оборудования SmartMaintenance, разрабатываемая компанией Clover Group, а также использованы данные телеметрии, регистрируемые штатными микропроцессорными системами управления локомотивов. В зависимости от серии локомотивов перечень параметров составляет от 250 до 500 наименований.

Работа с большими данными — критически важная область диджитал-трансформации российской транспортной отрасли. По мнению директора ОАО «РЖД» по информационным технологиям Евгения Чаркина, российские железные дороги «могут и должны» стать одним из крупнейших поставщиков пользовательских данных.

«У нас по сети в год происходит миллиард поездок — это серьезные объемы пользовательских данных. Мы должны сформировать продукт в этой области и предложить его рынку. В этом суть цифровой трансформации. Мы не просто применяем цифровые технологии для управления процессами, мы меняем парадигму своего бизнеса», — отметил он.

Важность работы с большими данными отметили и на Международном транспортно-логистическом форуме PRO//Движение.1520, который проходил в Сочи с 1 по 3 октября.

В этом году задачи форума были сосредоточены на разработке алгоритмов по модернизации транспортной инфраструктуры и внедрению цифровых решений. Генеральный директор Трансмашхолдинга Кирилл Липа отметил, что качество сбора, обработки, хранения и анализа данных напрямую влияет на прогноз работы локомотива, а значит, и эффективность работы всего локомотивного комплекса. Поэтому важно интегрировать новые технологические решения, которые помогут верифицировать собранные сведения, и защитить их от утери и несанкционированных изменений.

Хорошим примером успешного перехода на цифру служит реализация проекта цифровой железной дороги в Великобритании.

Согласно исследованию Catapult Transport System, рынок «умной мобильности» (intelligent mobility) только формируется. По прогнозам, к 2025 году его объемы составят £900 млрд в год. Чтобы занять лидирующую позицию на формирующемся рынке, Великобритания разработала план модернизации английских железных дорог The Capability Delivery Plan, который включает в себя в том числе и сбор данных в режиме реального времени.

Для эффективного обмена данными планируется установить принципы их совместного использования, построить общую архитектуру для датчиков и связи. Такой подход рационализирует расходы транспортной отрасли.

Кстати, «умные поезда» пришли в Великобританию из Японии.

Компания Hitachi Rail Europe разработала и заменила старые английские поезда на «поезд-как-услуга» (train-as-a-service). Это был первый в истории проект по модернизации подвижного состава с использованием средств сбора, хранения и анализа данных.

В основе такого поезда лежит способность собирать и анализировать информацию круглосуточно в режиме реального времени. Благодаря непрерывному анализу данных о пассажиропотоке и надежности подвижного состава, стали возможны координация движения поездов, формирование расписания без участия человека, а также прогнозное техническое обслуживание.

«Анализ больших данных — основа конкурентоспособности в цифровом обществе будущего, — пояснил Денис Касимов, генеральный директор Clover Group, компании-разработчика решений по интеллектуальному анализу данных. — Все больше компаний из различных секторов экономики начинают сбор «сырых» данных, но не все научились извлекать из них ценность и полезную информацию для применения в бизнесе и для перестройки бизнес-процессов».

«Очень важно, чтобы собранные данные были неизменны и прозрачны, обеспечивалось их распределенное хранение», — подчеркнул Касимов.

На сегодняшний день локомотивный комплекс РФ — это более 14 тысяч единиц действующего подвижного состава. Общие затраты на него составляют более 252 миллиардов рублей в год, из них 29,6 миллиардов рублей — затраты на капитальный ремонт локомотивов, согласно данным годового отчета РЖД инвесторам за 2017 год.

Как отмечается в документе, неэффективное использование локомотивов, низкое качество ремонта и уровень организации рекламационной работы — одни из ключевых проблем, стоящих перед РЖД.

Как говорил бывший вице-президент ОАО «РЖД» Алексей Воротилкин, курировавший локомотивный комплекс до 2016 года, от эффективной и устойчивой работы локомотивов зависят четкий ритм перевозок, экономическое благополучие российских железных дорог, качество обслуживания грузоотправителей и пассажиров.

Развитие автоматизированных средств диагностики и расшифровки позволит в значительной степени добиться положительной динамики по снижению отказов локомотивов. Поэтому основная задача при их мониторинге — прогнозирование отказов с указанием узла оборудования и автоматический вывод информации о техническом состоянии.

Для применения риск-ориентированной системы управления необходимо перейти на ремонты оборудования по его фактическому состоянию. В авиационной промышленности такой подход уже является нормой.

Система ремонта по фактическому техническому состоянию самолета является одной из трех самых распространенных и наиболее экономически целесообразных. Возможность использования этой системы закладывается в процессе конструирования и изготовления самолета — встраиваются специальные диагностические датчики, приборы для контроля состояния отдельных его частей.

Ожидается, что опытная эксплуатация новой системы начнется уже в 2018 году, а промышленная, охватывающая весь парк, находящийся в зоне ответственности Трансмашхолдинга и компании «Локотех» — до конца 2019 года.

По словам основателя проекта Vostok Александра Иванова, транспортная отрасль — одна из ключевых в социально-экономической системе любой страны, особенно такой большой, как Россия.

Актуальная задача разработчиков цифровых технологий, выбравших для себя эту тематику — создать базисный рабочий инструмент для реализации актуальных проектов, готовый к применению здесь и сейчас, без длительной и затратной разработки.

«Важно именно то, что Vostok — это готовое инфраструктурное решение, рабочий инструмент, который может быть быстро интегрирован в существующие IT-системы. Предприятия машиностроительной отрасли могут его применять, например, для упрощения работы с сервисными подразделениями и подрядными организациями», — пояснил Иванов.