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В Китае прошли водные испытания самолета-амфибии
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"Крымский мост таки упал": бурная реакция украинцев
"Крымский мост таки упал": бурная реакция украинцев

В Китае прошли водные испытания крупного самолета-амфибии 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Это один из самых больших гидросамолетов, хотя и не чемпион — первенство по размерам в этом классе до сих пор принадлежит летающей лодке Hughes H-4 Hercules, совершившей первый и единственный полет в 1947 году. Но, китайская машина, насколько можно судить, имеет перспективы, отличные от музейных.
Как сообщает портал defense-aerospace.com со ссылкой агентство "Синьхуа", самолет-амфибия с размахом крыльев 38.8 м предназначается для тушения лесных пожаров, спасательных операций и мониторинга водных ресурсов и их обитателей. Сообщется также, что машина будет использована и в военных целях — для патрулирования океанских пространств.
Свой первый полет AG600 совершил в прошлом году, 24 декабря 2017 года, стартовав из сухопутного аэропорта Чжухай. Полет продолжался около часа.
Сообшщается, что самолет может перевозить до 50 пассажиров, набирать из водоемов до 20 тонн воды и находится в воздуе до 12 часов — вероятно, полезная нагрузка в этом случае невелика.
AG600 после официальной приемки будет самым большим из ныне состоящих в строю гидросамолетов — в этом смысле пресса права. На данный момент сообщается, что изготовитель машины, корпорация AVIC, получила заказы на 17 машин. Подробности, включая цену, пока не разглашаются.
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