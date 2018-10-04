Разгадана тайна нью-йоркской мумии из железного гроба

США ученые при помощи магнитно-резонансной томографии и рентгена, а также на основании архивных данных идентифицировали личность женщины, чья мумия была обнаружена в 2011 году в Нью-Йорке при проведении строительных работ.

Как сообщает Live Science, мумия была поднята из земли ковшом экскаватора. Также были обнаружены многочисленные фрагменты металлического гроба, на котором стояло клеймо компании Fisk & Raymond. Он был поврежден экскаватором.

Следствие проверяло криминальную версию смерти. Полиция подозревала, что найдена жертва недавнего убийства. И только семилетнее исследование останков позволило установить личность умершей и воссоздать ее облик. Разгадать тайну помог и необычный гроб.

Архивные данные свидетельствуют о том, что металлические гробы в течение непродолжительного периода времени использовались в XIX веке для безопасной транспортировки тела на поезде или корабле. Именно этим объясняется хорошее состояние мумии.

Как рассказал Скотт Ворнаш, судебный археолог и медэксперт, женщина умерла в 1851 году. Она была погребена в одежде, напоминающей ночную рубашку XIX века, шапке и носках. Причиной смерти стала оспа.

Химический анализ показал, что женщина скончалась в возрасте 26 лет. Исследователям удалось установить имя покойной. Ею оказалась афроамериканка Марта Петерсон — дочь жителей Нью-Йорка Джона и Джейн Петерсон.