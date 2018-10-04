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Разгадана тайна нью-йоркской мумии
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Разгадана тайна нью-йоркской мумии из железного гроба 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Scott Warnash / Linda Warnasch / Live Science
В США ученые при помощи магнитно-резонансной томографии и рентгена, а также на основании архивных данных идентифицировали личность женщины, чья мумия была обнаружена в 2011 году в Нью-Йорке при проведении строительных работ.
Как сообщает Live Science, мумия была поднята из земли ковшом экскаватора. Также были обнаружены многочисленные фрагменты металлического гроба, на котором стояло клеймо компании Fisk & Raymond. Он был поврежден экскаватором.
Следствие проверяло криминальную версию смерти. Полиция подозревала, что найдена жертва недавнего убийства. И только семилетнее исследование останков позволило установить личность умершей и воссоздать ее облик. Разгадать тайну помог и необычный гроб.
Архивные данные свидетельствуют о том, что металлические гробы в течение непродолжительного периода времени использовались в XIX веке для безопасной транспортировки тела на поезде или корабле. Именно этим объясняется хорошее состояние мумии.
Как рассказал Скотт Ворнаш, судебный археолог и медэксперт, женщина умерла в 1851 году. Она была погребена в одежде, напоминающей ночную рубашку XIX века, шапке и носках. Причиной смерти стала оспа.
Химический анализ показал, что женщина скончалась в возрасте 26 лет. Исследователям удалось установить имя покойной. Ею оказалась афроамериканка Марта Петерсон — дочь жителей Нью-Йорка Джона и Джейн Петерсон.
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