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Ровер MASCOT завершил миссию на Рюгю
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Ровер MASCOT успешно завершил основную миссию на астероиде Рюгю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: DLR
Европейский астероидоход MASCOT выполнил все научные цели миссии и собрал все возможные данные об устройстве астероида Рюгю и его химическом составе, которые рассчитывали получить ученые, передает DLR.
"Мы непрерывно вели эксперименты и замеры на протяжении 12 часов после посадки MASCOT на поверхность астероида. Робот успешно реализовал все научные задачи миссии, и наши батареи пока находятся в отличном состоянии", — пишет официальный твиттер-канал миссии.
Автоматическая станция "Хаябуса-2" была запущена в космос в начале декабра 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% "чистые" пробы первичной материи Солнечной системы.
Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр Рюгю, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.
Помимо этого, "Хаябуса-2" доставила к астероиду три спускаемых аппарата — два японских ровера MINERVA-II1, аналоги которых были отправлены к астероиду Итокава вместе с "Хаябусой-1", а также европейский аппарат MASCOT.
Роботы Rover-1A и Rover-1B были успешно сброшены на поверхность Рюгю в конце сентября. За последующие часы и дни они получили множество фотографий и собрали массу научных данных, которые сейчас обрабатываются специалистами JAXA.
Сложная процедура по высадке их европейского "кузена" началась в понедельник, а успешная посадка состоялась утром в среду. Как отметили в DLR, спуск MASCOT был идеальным с точки зрения пилотов миссии и ее научной "половины", что позволило роботу почти сразу начать исследования и установить связь с "Хаябусой-2".
Единственная проблема, с которой столкнулись пилоты миссии, заключалась в том, что астероидоход совершил посадку на относительно темном участке поверхности Рюгю. Они решили эту проблему, "подвинув" MASCOT при помощи роботизированной руки ровера.
Снимки и данные, собранные роботом, уже были переданы на "Хаябусу-2", и в ближайшее время они будут отправлены на Землю. "Хаябуса-2" пока находится на "промежуточной" высоте, на расстоянии в 3 километра от поверхности астероида, что позволяет ей следить за перемещениями ровера и поддерживать связь с ним.
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