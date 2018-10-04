Ещё
США ускорят создание гиперзвукового оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США решили ускориться с созданием гиперзвукового оружия 

Lenta.ru + ещё 3 38 минут назад
Фото: AP
США начнут проводить испытания гиперзвукового оружия быстрее, чем ожидалось. Об этом заявил на встрече с журналистами первый заместитель министра обороны страны Патрик Шанахан, передает CNBC.
Он отметил, что Пентагон сейчас продумывает, сколько единиц техники необходимо, как сделать их более модульными и как выстроить промышленную базу. Кроме того, отметил чиновник, все это следует согласовать с бюджетом.
«Я считаю, что мы делаем сейчас тяжелую, сложную работу, но продвигаемся вперед и намерены расширяться», — сказал Шанахан.
Решение оборонного ведомства США ускориться с разработкой гиперзвуков последовало после первых успешных испытаний сверхзвукового самолета в Китае в августе, а также майской презентации президентом России Владимиром Путиным нового оружия, в том числе гиперзвуковой ракеты.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это радость, когда русские идут»110
Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля238
Он поставил всемогущую американскую мафию на колени6
США нашли нового «противника» вместо РФ244
«Оружие было заряжено»414
Видео
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
00:29
Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля
Происшествия
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
00:50
Поклонская дебютировала в кино
Общество
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение