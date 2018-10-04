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Найден легендарный «тайный дом» в Выборгском замке
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Археологи обнаружили легендарный «тайный дом» в Выборгском замке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: tvzvezda.ru
Археологи скоро приблизятся к «ключу» легенды о подземном ходе между островом и Выборгом.
Выборгский замок, как дом с тайными лабиринтами, понемногу делится своими секретами. Археологи скоро приблизятся к «ключу» легенды о подземном ходе между островом и городом.
Они нашли то место, которое может быть началом пути. Спуск в темноту, на семь метров вниз: мрачное помещение с прокопченными сводами можно назвать сенсационным открытием археологов. В южном валу Выборгского замка был найден «тайный дом», устроенный шведскими наместниками еще в XVI веке.
Историк, ученый секретарь Выборгского музея-заповедника Алексей Мельнов рассказал, что этот дом был как запасной, скрытый в толще вала. По его словам, в 16-ом веке большая часть башни находилась в толще земли — она была скрыта от постороннего взгляда.
Верхнее помещение откапывали несколько дней, но остался еще минимум один этаж, полностью засыпанный. Ниже уходят каменные ступени.
Археологи уперлись в каменную стену из гранитных блоков, возможно, дальше, вниз идет подземный ход с замкового острова в сам город Выборг. До воды осталось пара метров, камни все сырые.
Выборгский замок — единственный средневековый замок в России, его основали еще крестоносцы в 13-ом веке. Стоит он на острове и по легенде когда-то был тайный ход на случай осады — прямо под водой. Вероятно, именно его и удалось обнаружить. При расчистке найдены средневековые артефакты — фрагменты керамических голландских курительных трубок.
В подземелье сделана и самая удивительная находка — древний кирпич с крайне странным геометрическим рисунком.
«Это является полем для одной очень древней игры, она называется тавлеи или мельница. Смысл которой в том, что фишки белого цвета, охраняющие белого короля, должны помочь ему уйти, а черные фишки должны помешать ему это сделать», — пояснил директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой.
Изображение такой же игры нашли и на испанской рукописи 13-го века. «Мельница» была очень популярна не только в Европе, но и на Руси. Однако еще никогда у нас не удавалось найти поле для средневековых «крестиков-ноликов», вырезанное на кирпиче.
Все археологические находки, найденные на острове, будут экспонироваться здесь же после завершения масштабной реконструкции замка. А сам «тайный дом», сокрытый от людских глаз несколько веков, станет уникальным музейным объектом.
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