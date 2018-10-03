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На «Восточном» построят вторую пусковую установку
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На «Восточном» построят вторую пусковую установку 

Парламентская газета + ещё 2 1 час назад
Фото: WIKIMEDIA.ORG
«Роскомос» заключил с «ПСО „Казань“ контракт на строительство на космодроме „Восточный“ второго стартового комплекса для обеспечения пусков ракета-носителя тяжёлого класса семейства „Ангара“, сообщила пресс-служба госкорпорации.
Отмечается, что общий объём капиталовложений на проект составит 38,7 миллиарда рублей. Работы планируется завершить до 31 декабря 2022 года.
»Общая площадь участка стартового комплекса составляет 89 га. Стартовый комплекс рассчитан на 10 пусков в год ракет «Ангара» тяжёлого и лёгкого классов. В состав стартового комплекса войдут: пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы заправки, пожаротушения и другие комплексы», — рассказала в Роскосмосе.
Космодром «Восточный» расположен на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковского, в 45 километрах севернее города Свободного и одноименного военного космодрома. Его строительство началось в 2011 году, стартового комплекса — в 2012 году. Первый пуск состоялся 28 апреля 2016 года.
В настоящий момент на космодроме построен стартовый комплекс «1С» для ракет «Союз-2» лёгкого и среднего классов.
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