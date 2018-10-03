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В Европе будут строить самолеты из паутины
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В Европе будут строить самолеты из искусственной паутины 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: © Fotolia / chalabala
Французская авиастроительная компания и немецкий производитель синтетических биополимеров разработают новый материал на основе искусственной паутины, который сделает самолеты легче, сообщает "Евро Пульс".
Так как искусственная паутина легко гнется и не теряет при этом своей прочности, ее можно использовать для укрепления крыльев и защиты корпуса самолета. Новый материал сделает самолет легче, а значит, уменьшит расход топлива.
Эксперименты с первой пробной партией материала начнутся в 2019 году.
В основу материала ляжет существующая искусственная паутина — ее уже используют в косметике и медицине (например, в качестве хирургической нити), а недавно из нее сделали суперлегкие кроссовки.
Производство искусственной путины наладили, когда ученые расшифровали ДНК пауков и выделили гены, ответственные за производство паутины. Эти гены "подсадили" в ДНК бактерий, и теперь микроорганизмы производят особые белки, структурно похожие на паутину. "Исходник" искусственной паутины, который производят бактерии, — это порошок, который потом можно трансформировать в гель, волокна или пленку.
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