В США разрабатывают посадочный модуль для Луны

Reuters: Blue Origin начала разработку посадочного модуля для отправки на поверхность Луны

Американская компания Blue Origin начала разработку посадочного модуля для отправки на Луну. Об этом в среду сообщило агентство Reuters

По его данным, разработка обеспечит возможность совершать многоразовые полеты и посадку на поверхность Луны. Планами о создании многоразового посадочного модуля Джефф Безос , который в среду занял первое место в рейтинге богатейших людей США по версии журнала Forbes (его состояние оценивается в $160 млрд), поделился с журналистами на научной конференции в Калифорнии в мае.

По мнению Безоса, в более отдаленной перспективе он видит миллионы людей, работающих в космосе, а также перемещение тяжелой промышленности объекты в космосе, в том числе на Луну. С его точки зрения, это единственный выход для населения Земли, учитывая растущие энергетические потребности и нагрузку на окружающую среду нашей планеты, которая будет расти по мере прироста населения. Он пояснил, что заводы в космосе смогут работать круглосуточно на солнечной энергии. Созданием автоматических модулей для отправки на Луну в последние годы занимается ряд американских фирм, однако речь в этих случаях идет об аппаратах-роботах, которые лишь должны заложить фундамент для отправки грузов и людей на спутник Земли. Безос же ведет речь о более крупных модулях.

Основанная Безосом в 2000-м году Blue Origin — одна из нескольких частных фирм, намеревающихся осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Совместно с консорциумом United Launch Alliance, созданным корпорациями Boeing и Lockheed Martin, она также разрабатывает новый двигатель, который должен прийти на смену российскому РД-180. Он устанавливается на первую ступень ракеты Atlas V.

Наиболее актуальным проектом Blue Origin является New Shepard: корабль для суборбитальных космических полетов по баллистической траектории со скоростью, которая меньше первой космической, то есть недостаточна для вывода на орбиту искусственного спутника Земли.