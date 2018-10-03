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В храме Зевса нашли сотни скрытых изображений
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В храме Зевса нашли сотни скрытых изображений 

Российская Газета 1 час назад
Фото: www.dailysabah.com
В Турции при обследовании храма Зевса в муниципальном образовании Чавдарисар археологи обнаружили около 400 ранее неизвестных рисунков византийцев и тюркских племен.
Как сообщает Daily Sabah, речь идет о храме в античном городе Айзаной, который называют вторым Эфесом. Раскопки в нем начались еще в 1926 году, однако до сих пор археологи совершают любопытные открытия.
В этом году они обнаружили около 400 рисунков византийцев и тюркского племени Чавдар, датированных XII-XIII вв. Это говорит о том, что в тюрки и византийцы совместно проживали в городе в постримский период.
"Храм Зевса использовался византийцами в качестве церкви в течение монотеистического периода, поэтому кресты были изображены на всех стенах, — говорит руководитель экспедиции доктор Элиф Озер. — Мы нашли сотни крестов, высеченных гвоздями и другими острыми предметами. Также обнаружен текст молитвы к Марии — матери Иисуса".
Рисунки тюркского племени Чавдар изображают батальные сцены — в основном с участием всадников. Причем собственные воины были изображены в большем размере, чем вражеские солдаты.
Кроме того, на входе в храм найден алтарь, созданный в древнеримский период. Ученые установили, что при византийцах он был переоборудован в печь для выпечки.
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