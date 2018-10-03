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В НАСА ответили на заявления Рогозина о дыре
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В НАСА ответили на заявления Рогозина о дыре в «Союзе» 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: NASA
Заявления Дмитрия Рогозина о том, что отверстие в обшивке "Союза" не могло появиться в результате производственного брака, не обязательно говорит о том, что эта дыра была проделана с целью погубить экипаж корабля или повредить МКС, сообщает пресс-служба НАСА.
"Подобные выводы не исключают других сценариев появления данного отверстия, кроме злонамеренных действий неизвестных лиц. Сейчас и НАСА, и "Роскосмос" проводят свои собственные расследования этого инцидента. Кроме того, международное руководство МКС планирует провести дополнительный выход в космос в ноябре для сбора дополнительной информации", — заявили в агентстве.
В конце августа стало известно о появлении отверстия в космическом корабле, состыкованном с МКС. Его обнаружили в бытовом отсеке "Союза", а не в спускаемом аппарате. Это не угрожало возвращению корабля на Землю.
Однако из-за дыры была нарушена герметичность станции, началась утечка воздуха. Членам экипажа удалось закрыть отверстие специальным герметиком. Первоначально эксперты посчитали, что дыра появилась из-за попадания микрометеорита. Позднее стало известно, что она возникла в результате применения сверла.
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса", вчера рассказал в эфире Первого канала о первых результатах расследования, которое сейчас проводится экспертами специальной комиссии двух космических агентств.
Текущая версия их выводов заключается в том, что дыра появилась на обшивке корабля не в результате производственного брака, а преднамеренно. Причины и виновников этого еще предстоит раскрыть еще одной комиссии, работа которой уже началась.
Как отметили в НАСА, Джим Бриденстин (Jim Bridenstine), глава НАСА, прибудет на Байконур в следующий четверг для того, чтобы обсудить результаты совместных и национальных расследований вместе с Рогозиным. Визит Бриденстина станет первой официальной встречей руководителей "Роскосмоса" и НАСА после их назначения на эти должности.
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