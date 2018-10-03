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В центре галактики обнаружили массивный объект
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В центре галактики обнаружили что-то большое и тяжелое 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Используя эффект гравитационной линзы, астрофизикам удалось зарегистрировать в самом центра Млечного пути массивный объект — то ли огромную планету, то ли субъездный объект, коричневый карлик.
Новооткрытый объект получил название OGLE-2016-BLG-1190Lb (кратко OGLE). Он в 13 раз массивнее Юпитера и вращается вокруг звезды в 22 тысячах световых лет от Солнца, в густо заселенной звездами области галактического центра.
OGLE не так массивен, как, например, рекордно тяжелый коричневый карлик DENIS-P J082303.1-491201 b, который весит в 29 раз больше Юпитера. Но и тринадцатикартнове преимущество — это уже немало. Из-за огромной массы сложно сказать, что OGLE такое. Район его "места жительства" полон коричневых карликов — неслучившихся звезд, которым только самую малость не хватило массы для того, чтобы начать термоядерную реакцию.
Если это все-таки планета, то она очень большая. А если коричневый карлик, то ученые будут очень удивлены, потому что коричневые карлики обычно не вращаются вокруг других звезд — а OGLE вращается. В любом случае вопросов это небесное тело хранит больше, чем ответов.
Исследование будет опубликовано в Astronomical Journal. С препринтом можно ознакомиться в репозитории arXiv.org.
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