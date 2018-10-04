Роснано построит в Дагестане центр ядерной медицины

Роснано планирует построить в Дагестане центр ядерной медицины

Компания Роснано планирует построить в республике Дагестан центр ядерной медицины для диагностики и лечения онкозаболеваний. Об этом на встрече с председателем республиканского правительства Артемом Здуновым сообщил управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти и федеральным Собранием ООО "УК "Роснано" Дмитрий Криницкий.

По словам Криницкого, компания Роснано сейчас активно создает инвестиционные фонды с партнерами для поиска и инвестирования в высокотехнологичные проекты и готова работать с Дагестаном.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по итогам встречи стороны договорились структурировать проект. Глава кабмина республики поручил министру экономики и территориального развития республики Дагестан продумать формы господдержки, которые может предоставить регион.

В пресс-службе напомнили, что первый на Юге России центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) для ранней диагностики онкологических заболеваний был открыт в селе Надежда Шпаковского района Ставрополья в июле этого года. Общая стоимость проекта составила один миллиард рублей.