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В США заметили редкое явление
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Замеченная в США аномальная радуга привела людей в восторг 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: @johnentwistle_photography
Фотограф Джон Энтвистл, который снимает природу и архитектуру, опубликовал в социальных сетях фотографию аномальной радуги в штате Нью-Джерси. Снимок шокировал пользователей и выиграл конкурс НАСА. Об этом Энтвистл сообщил на странице в Instagram.
«Я совершенно поражен реакцией на фотографию, которую опубликовал недавно. Ее репостнули тысячи раз, про нее написало несколько изданий, а сегодня она вообще выиграла конкурс НАСА «Астрономическая фотография дня»», — написал он в посте.
Многие пользователи были удивлены феноменальному явлению.
«Я живу в Нью-Джерси 60 лет, но ни разу не встречал ничего подобного! Потрасающе!» — писали одни. «Черт побери! Это просто запредельно круто! Вы такой счастливчик», — восторгались другие.
В марте фотограф-любитель Джон Кейн (John Caine), который держит небольшой туристический пансион в Уэльсе (Великобритания), сфотографировал в районе озера Таль-и-Ллин (Tal-y-llyn) чрезвычайно яркую радугу кислотных оттенков. Кейн рассказал, что он всегда снимает необычные природные явления, которые замечает в своем регионе.
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