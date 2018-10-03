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В пустыне Калахари найдены кобры-каннибалы
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В пустыне Калахари найдены кобры-каннибалы 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Исследователи из Университета Западной Капской провинции в ЮАР выяснили, что у местных кобр процветает каннибализм. Об открытии ученые рассказали в статье в журнале Ecology.
Весной 2017 года исследователи увидели в пустыне Калахари в Южной Африке пугающую картину — крупный самец кобры неспеша заглатывал другого самца своего вида. Ученые предположили, что столкнулись с единичным случаем каннибализма у кобр, но дальнейшие наблюдения показали, что он распространен сравнительно широко.
Род кобр насчитывает около 30 видов, 6 из которых были отобраны для наблюдений. Оказалось, что каннибализм присутствует у пяти из них. Змеи, в том числе и сородичи, составляли 13-43% рациона кобр. Интересно, что в качестве как змей-каннибалов так и их жертв выступали только самцы — исследователи предполагают, что это может быть связано с борьбой кобр за территорию.
Ученые надеются в дальнейшем узнать больше о причинах такого необычного взаимодействия кобр и последствиях, которые каннибализм змей наносит экосистеме.
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