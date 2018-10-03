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Названа еще одна опасность космической радиации
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Названа еще одна опасность космической радиации 

Ридус + ещё 1 55 минут назад
Фото: pixabay.com
В последнее время ученые серьезно занялись изучением космической радиации, так как она может помешать осуществлению многих космических миссий.
В новом исследовании ученые из университета Джорджтауна выяснили, что длительные космические перелеты и даже просто пребывание на околоземной орбите приводит к заболеваниям слизистой оболочки кишечника и желудка.
Американские ученые провели крупное исследование, в рамках которого прошел эксперимент по имитации длительного космического полета у группы лабораторных животных. По окончанию исследования выяснилось, что у всех животных появились сильные повреждения клеток ЖКТ.
Во время эксперимента лабораторных крыс разделили на 3 группы. Грызуны из первой группы получили излучение ионов железа-56 слабой интенсивности. На 2 группу воздействовали короткими вспышками гамма-излучения, а 3 группа была контрольной и вообще не была облучена.
Дозы излучения были рассчитаны в соответствии с весом и размером животных таким образом, чтобы соответствовать дозам, которые получают космонавты, работающие на МКС на орбите нашей планеты, — пояснили исследователи.
В ходе исследования выяснилось, что у облучаемых групп крыс желудочно-кишечный тракт значительно утратил функцию всасывания. Также у животных наблюдалась атрофия слизистой оболочки.
Тогда ученые решили провести гистологическое исследование, которое показало, что верхние слои слизистой практически утратили способность к нормальному делению, переполнившись «старыми и дефектными» клетками. В будущем это может привести к развитию онкологических заболеваний, уверены специалисты.
Ученые заключили, что радиация пагубно сказывается на работе желудка и кишечника, несмотря на то, что ткани ЖКТ обладают довольно хорошим потенциалом для регенерации.
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