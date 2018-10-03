Названа еще одна опасность космической радиации

В последнее время ученые серьезно занялись изучением космической радиации, так как она может помешать осуществлению многих космических миссий.

В новом исследовании ученые из университета Джорджтауна выяснили, что длительные космические перелеты и даже просто пребывание на околоземной орбите приводит к заболеваниям слизистой оболочки кишечника и желудка.

Американские ученые провели крупное исследование, в рамках которого прошел эксперимент по имитации длительного космического полета у группы лабораторных животных. По окончанию исследования выяснилось, что у всех животных появились сильные повреждения клеток ЖКТ.

Во время эксперимента лабораторных крыс разделили на 3 группы. Грызуны из первой группы получили излучение ионов железа-56 слабой интенсивности. На 2 группу воздействовали короткими вспышками гамма-излучения, а 3 группа была контрольной и вообще не была облучена.

Дозы излучения были рассчитаны в соответствии с весом и размером животных таким образом, чтобы соответствовать дозам, которые получают космонавты, работающие на МКС на орбите нашей планеты, — пояснили исследователи.

В ходе исследования выяснилось, что у облучаемых групп крыс желудочно-кишечный тракт значительно утратил функцию всасывания. Также у животных наблюдалась атрофия слизистой оболочки.

Тогда ученые решили провести гистологическое исследование, которое показало, что верхние слои слизистой практически утратили способность к нормальному делению, переполнившись «старыми и дефектными» клетками. В будущем это может привести к развитию онкологических заболеваний, уверены специалисты.

Ученые заключили, что радиация пагубно сказывается на работе желудка и кишечника, несмотря на то, что ткани ЖКТ обладают довольно хорошим потенциалом для регенерации.