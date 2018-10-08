Ещё
Индия рассчитывает на помощь России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия выразила надежду на помощь России в космической сфере 

ТК «Звезда» + ещё 31 17 минут назад
В ближайшей перспективе — отправление национального экипажа Индии к 2022 году.
Индия надеется на помощь России в отправке первого индийского космонавта на орбиту. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом России Владимира Путина, которые состоялись 5 октября в Дели.
«Россия всегда шла плечом к плечу с Индией в развитии энергетики, космической сферы. И наша новая цель — отправить индийского космонавта в космос в рамках нашего сотрудничества», — сказал Моди.
По итогам переговоров сторонами был также подписан меморандум по сотрудничеству в космосе.
Напомним, что в августе этого года индийский премьер объявил, что Дели самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости.
Роскосмос уже высказал свою готовность принять участие в подготовке индийской национальной программы по запуску пилотируемого космического корабля. В частности, предполагается, что обучение индийского экипажа пройдет в российском Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
ТК «Звезда»: последние новости
Google Chrome перестанет работать на 32 миллионах Android-устройств Стало известно, почему у хаски «ледяные» голубые глаза В NASA ответили на заявление Роскосмоса о дыре в «Союзе»
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз нашел новый повод обвинить Россию65
«Ребят, так жить невозможно»40
Индия «оправдалась» за оружие РФ118
Названа цель отказа Киева «дружить» с РФ
Хозяева сдали в аренду квартиру и остались без жилья25
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:59
Появилось видео оцепления омской колонии
Происшествия
01:55
Советский «убийца танков» замечен в Сирии
Армия Оружие
02:57
«Спасите!» Почему вспыхнула драка в омской колонии
Происшествия Статьи
05:45
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»
Общество Статьи
01:41
Звезды поздравили Путина с днем рождения
Политика
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
01:24
Загадочный монстр из океана попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение