Индия рассчитывает на помощь России

Индия выразила надежду на помощь России в космической сфере

В ближайшей перспективе — отправление национального экипажа Индии к 2022 году.

Индия надеется на помощь России в отправке первого индийского космонавта на орбиту. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом России Владимира Путина, которые состоялись 5 октября в Дели.

«Россия всегда шла плечом к плечу с Индией в развитии энергетики, космической сферы. И наша новая цель — отправить индийского космонавта в космос в рамках нашего сотрудничества», — сказал Моди.

По итогам переговоров сторонами был также подписан меморандум по сотрудничеству в космосе.

Напомним, что в августе этого года индийский премьер объявил, что Дели самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости.