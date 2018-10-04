Дырявый «Союз МС-08» вернулся на Землю

Все в огне: видео прохода «Союз МС-08» через атмосферу изнутри корабля

Роскосмос показал видео с «Союзом МС-08», посадка аппарата космического корабля с такого ракурса никогда не публиковалась ранее.

В настоящее время космонавт и астронавты уже на реабилитации, они уже прилетели из Казахстана. Для командира Артемьева это был второй полет, а в послужном списке у него 366 дней на орбите и три выхода в открытый космос. Чему весь мир был свидетелем, так как космонавт щедро делился своими приключениями в невесомости в соцсетях.

В четверг, 4 октября, порадовал шикарными кадрами и Роскосмос. Посадка с такого ракурса никогда не публиковалась ранее. На кадрах видно, как капсула пробивает атмосферу и все вокруг горит. Затем на видео можно было посмотреть открытие основного парашюта и приземление.

Есть и еще одно блистательное российское достижение в космосе. Не столь яркое визуально, сколько сулящее необыкновенные перспективы. Российский научный прибор, установленный на борту орбитального аппарата российско-европейской миссии ExoMars, доказал наличие водяного льда в приэкваториальных районах Марса. То есть на красной планете есть вода, а значит, возможно там создать пригодную для нас атмосферу, а также колонизировать соседа.

Любопытно, что эта новость пришла 4 октября — в день, когда в 1957-м году, был запущен первый искусственный спутник Земли.