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Дырявый «Союз МС-08» вернулся на Землю
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Все в огне: видео прохода «Союз МС-08» через атмосферу изнутри корабля 

ТК «Звезда» + ещё 64 18 часов назад
Роскосмос показал видео с «Союзом МС-08», посадка аппарата космического корабля с такого ракурса никогда не публиковалась ранее.
Аппарат космического корабля «Союз МС-08», тот самый с дыркой, без сучка и задоринки вернул на землю космонавта Роскосмоса Олега Артемьева и двух астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда.
В настоящее время космонавт и астронавты уже на реабилитации, они уже прилетели из Казахстана. Для командира Артемьева это был второй полет, а в послужном списке у него 366 дней на орбите и три выхода в открытый космос. Чему весь мир был свидетелем, так как космонавт щедро делился своими приключениями в невесомости в соцсетях.
В четверг, 4 октября, порадовал шикарными кадрами и Роскосмос. Посадка с такого ракурса никогда не публиковалась ранее. На кадрах видно, как капсула пробивает атмосферу и все вокруг горит. Затем на видео можно было посмотреть открытие основного парашюта и приземление.
Есть и еще одно блистательное российское достижение в космосе. Не столь яркое визуально, сколько сулящее необыкновенные перспективы. Российский научный прибор, установленный на борту орбитального аппарата российско-европейской миссии ExoMars, доказал наличие водяного льда в приэкваториальных районах Марса. То есть на красной планете есть вода, а значит, возможно там создать пригодную для нас атмосферу, а также колонизировать соседа.
Любопытно, что эта новость пришла 4 октября — в день, когда в 1957-м году, был запущен первый искусственный спутник Земли.
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