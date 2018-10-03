Пользователи отчаялись найти на картинку волшебную палочку

В сети сломали голову в попытке отыскать на картинке волшебную палочку

Иллюстрация-головоломка венгерского художника Гергели Дудаса (Gergely Dudás), больше известного как Dudolf, ввела в замешательство его поклонников. Иллюстратор предложил фанатам в Facebook отыскать волшебную палочку на своем рисунке. Справиться с этой задачей смогли далеко не все.

страница Gergely Dudás — Dudolf в Facebook

На картинке изображен барсук в окружении конфет и прочих цветных мелочей, среди которых спрятана палочка. Под картинкой появились десятки комментариев, многие пользователи признаются, что, как ни искали, не смогли ее найти. Некоторые считают, что задание хоть и увлекательное, однако практически невыполнимое.

«Пришлось применить "волшебную палочку" под названием Google, чтобы найти то, что я искал. Не помогло. Тогда я начал увеличивать и уменьшать масштаб на ноутбуке. Тоже не помогло. Я все еще не могу найти ее», — сетует Тон К. Ливерпуль, отвечая на радостные комментарии тех, кто уже смог обнаружить спрятанный предмет.

Пользователь Тристан Смит из Гонконга назвал эту головоломку самой трудной из всех ранее опубликованных Dudolf. Зоркие юзеры начали делиться подсказками с теми, у кого задача вызвала затруднение. Они посоветовали им искать звезду, которая служит наконечником палочки.