Ещё
Пользователи отчаялись найти на картинку волшебную палочку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сети сломали голову в попытке отыскать на картинке волшебную палочку 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: страница Gergely Dudás - Dudolf в Facebook
Иллюстрация-головоломка венгерского художника Гергели Дудаса (Gergely Dudás), больше известного как Dudolf, ввела в замешательство его поклонников. Иллюстратор предложил фанатам в Facebook отыскать волшебную палочку на своем рисунке. Справиться с этой задачей смогли далеко не все.
страница Gergely Dudás — Dudolf в Facebook
На картинке изображен барсук в окружении конфет и прочих цветных мелочей, среди которых спрятана палочка. Под картинкой появились десятки комментариев, многие пользователи признаются, что, как ни искали, не смогли ее найти. Некоторые считают, что задание хоть и увлекательное, однако практически невыполнимое.
«Пришлось применить "волшебную палочку" под названием Google, чтобы найти то, что я искал. Не помогло. Тогда я начал увеличивать и уменьшать масштаб на ноутбуке. Тоже не помогло. Я все еще не могу найти ее», — сетует Тон К. Ливерпуль, отвечая на радостные комментарии тех, кто уже смог обнаружить спрятанный предмет.
Пользователь Тристан Смит из Гонконга назвал эту головоломку самой трудной из всех ранее опубликованных Dudolf. Зоркие юзеры начали делиться подсказками с теми, у кого задача вызвала затруднение. Они посоветовали им искать звезду, которая служит наконечником палочки.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев
Торговая война переросла в политический кризис81
Жена Захарченко эмигрировала в США189
Командир украинского катера пообещал пойти на Крым143
Сестра устроила фотосессию мертвой звезды «Дома-2»22
Видео
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
05:02
Песков объяснил смягчение статьи об экстремизме
Политика
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
01:00
Бюджетные полмиллиона потратили на концерт Шнура
Общество
00:30
Массовая драка цыганок на Украине попала на видео
Происшествия В мире
03:19
Жена Захарченко эмигрировала в США
Происшествия
00:58
Командир украинского катера пообещал пойти на Крым
Украина Армия
05:01
Пугачева поставила на место дерзкого Баскова
Шоу-бизнес
00:40
Лондон пугает Москву
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение