Ученые проведут трансляцию из Марианской впадины

Морской беспилотник «Витязь» будет вести трансляцию из Марианской впадины

"Мы стремимся к тому, чтобы картинка передавалась в режиме онлайн. Предполагается, что "Витязь" будет состоять из двух аппаратов: опускается базовая станция в виде капли и вокруг нее работает аппарат. Через базовую станцию будет передаваться информация, которую получит второй аппарат, находящийся в радиусе 150 километров. Надеемся вести прямую трансляцию из бездны Марианской впадины", — сказал Литвиненко.

Как ранее сообщалось, помимо маневрирующего подводного аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины планируется опустить донную станцию. С их помощью будет проведено картографирование дна, поиск и классификация объектов, сбор гидрологических данных, фото— и видеопривязка, отбор проб. Благодаря проекту планируется отработать технологии создания экстремальной подводной робототехники.