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Ученые проведут трансляцию из Марианской впадины
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Морской беспилотник «Витязь» будет вести трансляцию из Марианской впадины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: University of New Hampshire Center for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center
Морской беспилотник "Витязь", которого российские исследователи собираются послать осенью 2019 года изучать Марианскую впадину в Тихом океане, будет вести прямую трансляцию с глубины 11 тысяч метров, сообщил РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.
"Мы стремимся к тому, чтобы картинка передавалась в режиме онлайн. Предполагается, что "Витязь" будет состоять из двух аппаратов: опускается базовая станция в виде капли и вокруг нее работает аппарат. Через базовую станцию будет передаваться информация, которую получит второй аппарат, находящийся в радиусе 150 километров. Надеемся вести прямую трансляцию из бездны Марианской впадины", — сказал Литвиненко.
Как ранее сообщалось, помимо маневрирующего подводного аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины планируется опустить донную станцию. С их помощью будет проведено картографирование дна, поиск и классификация объектов, сбор гидрологических данных, фото— и видеопривязка, отбор проб. Благодаря проекту планируется отработать технологии создания экстремальной подводной робототехники.
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