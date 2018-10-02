Российское ядерное «топливо будущего» готово к эксплуатации

Результаты испытаний смешанного нитридного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах уже сейчас достаточны для начала его эксплуатации. Об этом, как передает РИА Новости, заявил научный руководитель проекта «Прорыв» госкорпорации «Росатом» , научный руководитель НИИ им. Доллежаля Евгений Адамов

По его словам, достигнутого уровня достаточно для начала эксплуатации опытно-демонстрационного реактора. Участники проекта рассчитывают, что в следующем году начнутся активные работы по сооружению реактора. Сейчас заканчивается возведение завода по производству смешанного топлива, добавил Адамов.

«Прорыв» — один из главных современных проектов в мировой атомной энергетике. Он предусматривает создание энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с применением реакторов на быстрых нейтронах. Специалисты считают, что практическое использование результатов проекта укрепит лидерство России на глобальном рынке ядерных технологий.

Смешанное нитридное уран-плутониевое топливо для реакторов на быстрых нейтронах обладает целым рядом преимуществ, среди которых — высокая степень выгорания, большая теплопроводность и совместимость с жидкометаллическим теплоносителем.