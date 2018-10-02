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Российское ядерное «топливо будущего» готово к эксплуатации
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Российское ядерное «топливо будущего» готово к эксплуатации 

BFM.RU 1 час назад
Результаты испытаний смешанного нитридного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах уже сейчас достаточны для начала его эксплуатации. Об этом, как передает РИА Новости, заявил научный руководитель проекта «Прорыв» госкорпорации «Росатом», научный руководитель НИИ им. Доллежаля Евгений Адамов.
По его словам, достигнутого уровня достаточно для начала эксплуатации опытно-демонстрационного реактора. Участники проекта рассчитывают, что в следующем году начнутся активные работы по сооружению реактора. Сейчас заканчивается возведение завода по производству смешанного топлива, добавил Адамов.
«Прорыв» — один из главных современных проектов в мировой атомной энергетике. Он предусматривает создание энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с применением реакторов на быстрых нейтронах. Специалисты считают, что практическое использование результатов проекта укрепит лидерство России на глобальном рынке ядерных технологий.
Смешанное нитридное уран-плутониевое топливо для реакторов на быстрых нейтронах обладает целым рядом преимуществ, среди которых — высокая степень выгорания, большая теплопроводность и совместимость с жидкометаллическим теплоносителем.
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