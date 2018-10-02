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Космонавт провел экскурсию по Земле с борта МКС
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Космонавт провел экскурсию по Земле с борта МКС: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Российский космонавт показал, как выглядит Большой Барьерный риф с борта МКС.
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев с борта Международной космической станции снял на видео пролет над Торресовым проливом, отделяющим остров Новая Гвинея от Австралии.
«Сзади осталась Индонезия. Мы пролетаем Торресов пролив, который разъединяет остров Новая Гвинея и материк Австралия. От полуострова Кейп-Йорк начинается большой коралловый риф. Я думаю, вам виден Большой Барьерный риф», — рассказал Артемьев в Instagram.
Большой Барьерный риф является крупнейшим коралловым рифом, его протяженность составляет около 2,5 тысяч километров, а площадь около 344 400 квадратных километров.
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