«Гоблин» из космоса: астрономы нашли новую планету

Астрономы обнаружили очередную карликовую планету в поисках Планеты Х. Пока что о ней неизвестно ничего кроме факта ее существования и необычно вытянутой орбиты.

Астрономы из Института Карнеги в США открыли еще одну карликовую планету на окраинах Солнечной системы, пытаясь найти загадочную «Планету Х». Ее обнаружение повышает шансы на то, что этот газовый гигант существует, отмечают они в статье, отправленной в журнал Astronomical Journal и пока что опубликованной на сайте препринтов arXiv.org.

«Эти отдаленные объекты — словно дорожка хлебных крошек, ведущая нас к Планете Х. Чем больше их мы найдем, тем лучше сможем изучить внешние границы Солнечной системы и найти эту планету, которая формирует их орбиты», — отмечают исследователи.

Объект получил название 2015 TG387 и неофициальное прозвище «Гоблин».

Он находится на расстоянии 80 астрономических единиц от Солнца и имеет радиус около 300 километров. Длина большой полуоси орбиты составляет примерно 1200 астрономических единиц — следовательно, среднее расстояние удаления карликовой планеты от Солнца превышает удаление всех других известных объектов.

В отличие от более ранних находок, планета была обнаружена не при целенаправленном поиске, а при обычном изучении неба. У «Гоблина» есть две карликовые планеты-компаньона, открытая в 2014 году 2012 VP113 и обнаруженная в 2003 году Седна.

Впервые «Гоблин» был замечен в октябре 2015 года с помощью телескопа Subaru, расположенного на вершине вулканического пика Мауна-Кеа на Гавайях.

Чтобы установить его орбиту, ученым потребовалось еще три года. К работе были подключены обсерватория Лас-Кампанас в Чили и телескоп Discovery Channel в Аризоне.

Планета вращается вокруг Солнца по очень вытянутой орбите, только два известных тела Солнечной системы имеют ближайший перигелий (ближайшую к Солнцу точку орбиты) чем Гоблин ((2012 VP113 и Седна) и лишь 2014 FE72 имеет более отдаленный афелий (наиболее удаленную от Солнца точку орбиты).

Исследователи предполагают, что объект имеет сферическую форму, но что-то большее сказать о его физических характеристиках пока не могут.

«Его плохо видно, поэтому единственное, что мы можем сказать — он существует, — говорят они. — Мы пока даже не знаем цвета объекта, мы езе не получили данных спектроскопии или чего-то в этом роде».

В 2016 году ученые Калифорнийского технологического института Константин Батыгин Майкл Браун выяснили, что орбиты транснептуновых объектов можно объяснить с помощью «Планеты X», масса которой в десять раз превышает массу Земли, а расстояние до Солнца варьируется от 200 до 600–1200 астрономических единиц (одна астрономическая единица — около 150 миллионов километров). Транснептуновые объектами — это небесные тела, среднее расстояние которых до Солнца больше, чем у Нептуна (30 астрономических единиц).

На существование новой планеты указывало то, что орбиты транснептуновых объектов очень похожи — например, они вытянуты в одну и ту же сторону. По словам ученых, вероятность того, что это совпадение случайно, не превышает 0,007 процента. Однако ученые не смогли точно рассчитать положение этой планеты, что вкупе с большой удаленностью очень сильно мешает ее поискам.

Тогда это открытие прогремело, как обнаружение «Планеты Х», но, по факту, таковым не являлось.

Планета была «найдена» путем математического анализа возмущений, которые испытывают множество ледяных тел из так называемого Пояса Койпера — огромной области пространства за орбитой Плутона. Расчеты показали, что планета вращается вокруг Солнца на расстоянии 20 орбит Нептуна, масса ее в 10 раз больше массы Земли.

В силу такой удаленности от Солнца планета не видна и делает полный оборот вокруг Солнца за 10–20 тыс. лет.

«Хотя изначально мы скептически относились к тому, что эта планета может существовать, по мере того, как мы продолжали исследовать ее орбиту, мы становились все более уверены в том, что она там действительно есть», — сказал Батыгин.

«Расчеты дают серьезные аргументы в пользу ее существования. Кроме того, получены неплохие оценки локализации и будет проведена наблюдательная программа по поиску. Поиск займет несколько лет (минимум), поэтому наверняка по ходу работы будут появляться новые расчеты и уточнения (может, откроют еще какие-то транснептуны с необычными орбитами)», — поделился с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник ГАИШ, доктор физико-математических наук Сергей Попов.

Поиски планеты начались в 2014 году, когда бывший студент Брауна опубликовал статью, утверждавшую, что 13 из наиболее удаленных объектов Пояса Койпера имеют схожие странности в своем движении. Браун с Батыгиным начали полуторагодовой проект по изучению орбит этих тел.

Скоро они осознали, что орбиты шести из указанных объектов проходят близко к одной и той же области пространства, несмотря на то что все орбиты разные. Кроме того, оказалось, что орбиты всех шести тел наклонены под углом 30 градусов к плоскости эклиптики, что вряд ли могло быть случайностью.

Ученые обратили внимание, что если в расчеты поместить тяжелую планету, чей перигелий отстоит от перигелия этих шести тел на 180 градусов (то есть между ними само Солнце), то ее возмущения как раз и объяснят наблюдаемую картину.