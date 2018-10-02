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Аномальные звезды обнаружили в Млечном пути
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Аномальные звезды обнаружили в Млечном пути 

360tv.ru + ещё 2 16 часов назад
Фото: depositphotos.com
Изучающие движение космических тел в Млечном пути астрономы заметили ряд звезд, поведение которых показалось им очень необычным. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Светила, о которых идет речь, не удаляются от центра галактики, а с большой скоростью летят в обратном направлении. Исследователи не исключают, что эти «нарушители» прибыли из других скоплений, например, Большого Магелланова облака — или из еще более отдаленных мест.
Всего ученые обнаружили около 20 таких звезд. Есть версия, что они могли получить сильное ускорение при взаимодействии со сверхмассивной черной дырой.
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