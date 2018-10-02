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Названа новая опасность полета на Марс
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Названа новая опасность полета на Марс 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: NASA / Twitter / Globallookpress.com
Ученые Джорджтаунского университета (США) пришли к выводу, что длительные космические путешествия подвергают астронавтов повышенному риску дисфункции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также развития опухолей в кишечнике. Причиной является воздействие галактических космических лучей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
В качестве модельной системы исследователи использовали тонкую кишку мышей, которую подвергали воздействию низких доз радиации, выделяющейся при распаде изотопов железа-56. Другую группу грызунов облучали гамма-квантами, а третья была в безопасности. Оказалось, что в первой группе у грызунов увеличивалась вероятность развития раковых новообразований, а также уменьшалась способность ЖКТ поглощать питательные вещества. Кроме того, облучение при распаде изотопов провоцировало появление клеток со старческим фенотипом (совокупностью внешних признаков).
По словам ученых, количество радиации в эксперименте было эквивалентно месячному пребыванию в межпланетном пространстве. Современные технологии экранирования пока еще не позволяют полностью защитить астронавта от воздействия космических лучей. Хотя полет на Луну не представляет серьезной опасности, пилотируемая миссия на Марс может значительно повредить здоровью.
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