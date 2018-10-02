Ещё
Найдена самая маленькая гробница Фракии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдена самая маленькая гробница Фракии 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Kazanlak Museum of History
В Болгарии археологи обнаружили самую маленькую древнюю фракийскую куполообразную гробницу, сложенную из кирпича.
Как сообщает The History Blog, находка сделана недалеко от города Розово. Куполообразная гробница выложена из кирпича кольцами, которые создают купол, и похожа на пчелиное гнездо.
Стиль и материалы указывают на то, что сооружение было создано в первой половине III века до нашей эры. Купол накрыт каменной плитой. Стены выложены из 23 рядов кирпичей различной формы и размеров. Вероятно, их изготавливали здесь же.
Перед гробницей находилось деревянное сооружение с навесом, что было типично для фракийских захоронений. С внешней стороны стены были отделаны речными камнями. Это предотвращало попадание осадков в погребальную камеру.
Захоронение находится в трех километрах от знаменитой Казанлыкской гробницы, с 1979 года являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ней был похоронен фракийский правитель Ройгос.
Гробница в Розово внешне похожа на могилу из Казанлыка, но значительно уступает в размерах. Археологи говорят, что она является самой маленькой из найденных в Болгарии.

Кстати

Казанлыкская долина славится огромным количеством фракийских захоронений, большинство из которых до сих пор не изучено. Ученым известно около 1500 курганов, из них только 300 были раскопаны официально.
Российская Газета: последние новости
Осталась единственная версия появления дыры в обшивке "Союза" В Албании раскопали 1000 древних могил с сокровищами К Земле приблизится "астероид-череп"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти Карцева16
ОБСЕ обнаружила «Бук» силовиков в Донбассе77
Украинский митрополит сделал резкое заявление66
Террористы в Сирии согласились распуститься37
«Вдова» Цапка отказалась от миллионов долларов18
Видео
00:29
Названа причина смерти Карцева
Шоу-бизнес
05:29
Россиян потянуло в Солсбери
Общество
02:46
Звезда «Брата-2» рассказала о попытке самоубийства
Шоу-бизнес
00:41
ОБСЕ обнаружила «Бук» силовиков в Донбассе
В мире Украина
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
06:37
Покойного Кобзона унизили после смерти Азнавура
Шоу-бизнес
01:26
Скрипаль поддержал воссоединение Крыма с Россией
Политика
01:16
Чеченским депутатам простили крамолу на Кадырова
Политика
00:35
Пентагон ответил на ракетный удар Ирана
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение