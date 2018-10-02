Найдена самая маленькая гробница Фракии

Болгарии археологи обнаружили самую маленькую древнюю фракийскую куполообразную гробницу, сложенную из кирпича.

Как сообщает The History Blog, находка сделана недалеко от города Розово. Куполообразная гробница выложена из кирпича кольцами, которые создают купол, и похожа на пчелиное гнездо.

Стиль и материалы указывают на то, что сооружение было создано в первой половине III века до нашей эры. Купол накрыт каменной плитой. Стены выложены из 23 рядов кирпичей различной формы и размеров. Вероятно, их изготавливали здесь же.

Перед гробницей находилось деревянное сооружение с навесом, что было типично для фракийских захоронений. С внешней стороны стены были отделаны речными камнями. Это предотвращало попадание осадков в погребальную камеру.

Захоронение находится в трех километрах от знаменитой Казанлыкской гробницы, с 1979 года являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО . В ней был похоронен фракийский правитель Ройгос.

Гробница в Розово внешне похожа на могилу из Казанлыка, но значительно уступает в размерах. Археологи говорят, что она является самой маленькой из найденных в Болгарии.

Кстати

Казанлыкская долина славится огромным количеством фракийских захоронений, большинство из которых до сих пор не изучено. Ученым известно около 1500 курганов, из них только 300 были раскопаны официально.