В Уганде впервые зафиксировали редкую антилопу

Раньше данных об обитании этого вида на территории страны не было. Фотокамеры поставили ученые из британского Честерского зоопарка для совместного исследования со Службой охраны дикой природы Уганды . Об этом сообщает The Independent.

Ученые смогли получить снимки редкого вида во время исследования в Национальном парке Семлики, который находится на границе с Демократической Республикой Конго . Экологи собрали более 18 тыс. изображений диких животных, в том числе слонов, шимпанзе, буйволов и леопардов. Кроме бонго, в парке было обнаружено более 30 видов, близких к уязвимому положению (статус присваивается Международным союзом охраны природы (IUCN) — прим. +1).

Ареалом обитания бонго ранее считались Кения, Демократическая Республика Конго, Центральноафриканская Республика и других частях западной Африки. "Мы удивились, что такое крупное и яркое животное долго не могли обнаружить, однако бонго довольно осторожные и неуловимые, — рассказал Стюарт Никсон из Африканской программы полевых исследований Честерского зоопарка. — Должно быть, бонго и другие виды перемещаются между природным парком Вирунга в Демократической Республике Конго и Угандой. Это показывает, как важно сохранять тропические леса, которые по-прежнему объединяют обе страны".

Парк Семлики — один из древнейших лесов Африки, в котором живут сотни разных птиц и млекопитающих. По данным BBC, исследователи предполагают, что в лесу могут быть и другие редкие виды.

По классификации IUCN антилопа бонго относится к виду, близкому к уязвимому положению. Исследование 1999 года показало, что общая численность бонго составляет 28 тыс. особей, из них нескольких тысяч живут в Западной Африке и десятки тысяч в лесной зоне Центральной Африки. Численность особей этого вида снижается из-за охоты браконьеров, а также сельского и лесного хозяйства, вызывающих потерю мест обитания. Количество особей уменьшилось на 20% за 24 года. Сейчас ученым не хватает данных для точного подсчета популяции.