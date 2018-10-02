В глубокой скважине нашли загадочных существ

Международная группа ученых обнаружила фотосинтезирующие цианобактерии, которые живут под землей в отсутствии солнечного света. Ранее считалось, что подобная среда, называемая «темной биосферой», не пригодны для обитания этих микроорганизмов. Точный механизм выживания пока неизвестен. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали образцы горных пород, извлеченные из скважины глубиной 613 метров, пробуренной на юго-западе Испании. Были обнаружены цианобактерии (сине-зеленые водоросли), которые относились к родам Calothrix, Chroococcidiopsis и Microcoleus. Содержание этих микроорганизмов в пробах коррелировало с локальным уменьшением концентрации водорода.

Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой цианобактерии смогли приспособиться к отсутствию кислорода и света, необходимого для фотосинтеза, переключившись на окисление водорода, который стал альтернативным источником энергии. От атомов водорода микроорганизмы получают электроны, которые переносятся на различные акцепторы в клетке и используются для усвоения углерода. Такой механизм был ранее обнаружен в других цианобактериях, однако считалось, что он используется для облегчения фотосинтеза.