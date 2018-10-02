«Хаябуса-2» инициировал посадку третьего «астероидохода»

Зонд «Хаябуса-2» начал процедуру посадки третьего «астероидохода»

Пилоты миссии "Хаябуса-2" начали очередную процедуру сближения с астероидом Рюгю. Она закончится в среду посадкой еще одного робота, европейского микроровера MASCOT, на его поверхность, сообщает JAXA.

"Мы начали первые приготовления к посадке еще в воскресенье, однако зонд начал снижать высоту только сегодня. Мы ожидаем, что утром в среду MASCOT успешно спустится на поверхность астероида и начнет его изучение", — заявили в агентстве.

Робо-трио

Автоматическая станция "Хаябуса-2" была запущена в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% "чистые" пробы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр Рюгю, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.

Помимо этого, "Хаябуса-2" доставила к астероиду три спускаемых аппарата — два японских ровера MINERVA-II1, аналоги которых были отправлены к астероиду Итокава вместе с "Хаябусой-1", а также европейский аппарат MASCOT.

Роботы Rover-1A и Rover-1B были успешно сброшены на поверхность Рюгю в конце сентября. За последующие часы и дни они получили множество фотографий и собрали массу научных данных, которые сейчас обрабатываются специалистами JAXA.

Сегодня пилоты миссии официально начали процедуру высадки их европейского "кузена". Он должен сесть на поверхность Рюгю на одной из "равнин" в южном полушарии астероида, где достаточно тепло, нет опасных расселин и много интересных объектов для изучения.

Прыжки в космосе

Сейчас зонд находится на высоте примерно в 20 километров от поверхности небесного тела. В последующие часы и дни он будет спускаться со скоростью примерно в 40 и 10 сантиметров в секунду до тех пор, пока он не опустится до высоты в 60 метров.

Когда он достигнет этой отметки, "Хаябуса-2" затормозит еще сильнее и начнет двигаться с рекордно низкой скоростью, около 3 сантиметров в секунду. Это замедление поможет автоматическим системам зонда и пилотам миссии подготовиться к посадке и отпустить MASCOT в "свободное плавание" в тот момент, когда "Хаябуса-2" достигнет высоты в 56 метров.

Примерно через четыре часа, как ожидают ученые, микроровер коснется астероида, получит первые данные и начнет парить над его поверхностью, совершив еще несколько прыжков. Как надеются планетологи, он проработает примерно два астероидных "дня" и передаст собранные данные "Хаябусе-2".

Параллельно зонд будет получать фотографии поверхности астероида с небольшой высоты, наблюдая за перемещениями MASCOT, и собирать данные, необходимые для сброса "взрывпакета" и сбора проб грунта, которые его подрыв поднимет в пространство над Рюгю.

Как надеются ученые, высадка европейского ровера пройдет так же удачно, как и посадка его двух японских "коллег", и их данные помогут нам получить первую информацию по тому, из какого материала была "слеплена" Земля и другие планеты.