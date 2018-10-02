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Под Каиром нашли гробницу возрастом 4,5 тысячи лет
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Под Каиром нашли гробницу возрастом порядка 4,5 тысячи лет 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Надим Зуауи
Чешская археологическая миссия, работающая в окрестностях некрополя Саккара под Каиром, обнаружила крупную гробницу эпохи V династии древнеегипетских фараонов (2504 — 2347 годы до нашей эры), сообщил журналистам глава Высшего совета по вопросам памятников древности Мустафа Вазири.
По его словам, гробница, выполненная из известняка и кирпича, принадлежала человеку по имени Ка Ирас, жившему в середине периода правления V династии при фараонах Ниферефра и Ниусерра. Он, предположительно, занимал должность поверенного в делах фараона, о чем свидетельствуют выгравированные надписи на стенах. Археологи также обнаружили в главной шахте гробницы расколотый памятник из розового гранита, который изображает "хозяина" погребения. Ученые продолжат раскопки в обнаруженной гробнице.
В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.
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