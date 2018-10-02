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В Албании раскопали тысячу древних могил с сокровищами
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В Албании раскопали 1000 древних могил с сокровищами 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: AP Photo / Hektor Pustina
В Албании при строительстве газопровода рабочие наткнулись на уникальное многослойное кладбище, захоронения на котором относятся к различным периодам существования человечества.
Как сообщает The Associated Press, одно из самых больших древних кладбищ площадью 4000 кв. м. было раскопано командой из 50 археологов около деревни Туран на юго-востоке страны. Находку совершили турецкие рабочие, прокладывающие там газопровод.
Работы были приостановлены для проведения раскопок. В результате было обнаружено большое количество культурных слоев. Самыми древними оказались следы поселения, относящегося к неолиту.
Кроме того, обнаружено три кладбища. Они расположены одно над другим. Всего найдено около 1000 могил и 900 скелетов, относящихся к эпохам железного века, поздней Римской империи и средневековья.
Археологи также раскопали множество артефактов: большое количество колец и золотых монет, серьги, браслеты, фрагменты посуды, мечи, кинжалы, копья и другое.
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