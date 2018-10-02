NASA вновь перевело телескоп «Кеплер» в спящий режим

«Кеплер» был запущен в 2009 году. Изначально ожидалось, что он проработает три с половиной года, однако сумел проработать гораздо дольше. Еще весной этого года NASA отмечало, что у телескопа заканчивается топливо, однако он выходит на связь до сих пор.

В июле «Кеплер» перевели в спящий режим в июле, а в начале августа аппарат был «пробужден» и передал на Землю необходимые данные. Затем его вновь «погрузили в сон» и вывели из него в конце августа — тогда «Кеплер» приступил к новой, 19-й наблюдательной кампании.

Уже тогда отмечались проблемы с наведением телескопа. Как сообщили ученые теперь, телескоп уже невозможно прицельно навести на исследуемый объект — и аппарат вновь ввели в спящий режим. В нем, по словам NASA, телескоп пробудет до 10 октября: затем его вновь «пробудят» и аппарат попробует передать полученные в ходе последней кампании данные на Землю.

В рамках 19-й кампании, продлившейся более 27 дней, «Кеплер» наблюдал за более чем 30 000 звезд и галактик в созвездии Водолея, в том числе за десятками известных и предполагаемых экзопланет. Как и раньше, ученые не могут сказать, сколько топлива осталось у аппарата, а потому неясно, сможет ли он успешно передать полученную информацию.