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В Хабаровском крае нашли неизвестные петроглифы
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В Хабаровском крае нашли ранее неизвестные науке петроглифы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Советско-Гаванском районе Хабаровского края исследователи обнаружили ранее неизвестные науке наскальные изображения — петроглифы — и орудия труда человека. Находку сделали в районе бухты Ситуан во время семейного отдыха на море.
По предварительным данным, возраст петроглифов — пять-семь тысяч лет, а артефактов — 13-15 тысяч. Более точно удастся определить только после их углубленного изучения.
— У подножия скалистого морского мыса лежат камни, замытые в иле и песке. Куски скал отваливаются, падают на берег, морские волны их точат, из-за чего порода становится округленной. Вот на одном из таких камней я обнаружила волнистое изображение змеи, причем выполненное в технике пектиажа — выбивания изображения камнем на камнем, — цитирует "КП" председателя общественного движения "Петроглифы Амура" Зою Лапшину.
Похожие рисунки есть в петроглифических комплексах бассейна реки Амур, к примеру, у нанайского села Сикачи-Алян. Изображение змеи ученые нашли еще на одном камне, а на третьем — несколько абстрактных линий.
По словам Зои Лапшиной, уникальность находки в том, что она обнаружена на морском побережье, в то время как большинство известных петроглифов — в бассейнах рек Амура, Уссури, Хора.
На данный момент ясно только то, что наскальные рисунки и орудия труда были сделаны палеоазиатскими племенами.
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