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В России изготовили сенсоры для уникального микроскопа
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Томские ученые изготовили сенсоры для уникального микроскопа 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Ученые Томского государственного университета (ТГУ) изготовили сенсоры для уникального прибора — рентгеновского микроскопа, создаваемого для исследования биологических объектов, и отправили их для тестирования в крупнейший в Германии исследовательский центр по физике частиц DESY. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ТГУ.
В рамках совместного проекта ученые ТГУ и DESY в течение трех лет разработают первый в мире прототип рентгеновского микроскопа для изучения клеточных структур, тканей и длинных белковых молекул.
"Радиофизики отправили шесть изготовленных в ТГУ сенсоров на основе арсенида галлия в немецкий национальный синхротронный центр DESY (Гамбург). Датчики проверят на чувствительность к рентгеновскому излучению и однородность характеристик по всей площади и в дальнейшем используют в прототипе уникального исследовательского прибора — комптоновского [по имени ученого Артура Комптона, обосновавшего преломление рентгеновских лучей при скользящем падении] рентгеновского микроскопа для исследования биологических объектов", — говорится в сообщении.
В современных электронных микроскопах используется пучок высокоэнергетичных электронов, и это может привести к быстрому разрушению исследуемого объекта. Уникальность рентгеновского микроскопа в том, что в нем будет реализовано рассеянное излучение, и время исследования образцов увеличится.
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