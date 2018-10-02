В России изготовили сенсоры для уникального микроскопа

Томские ученые изготовили сенсоры для уникального микроскопа

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) изготовили сенсоры для уникального прибора — рентгеновского микроскопа, создаваемого для исследования биологических объектов, и отправили их для тестирования в крупнейший в Германии исследовательский центр по физике частиц DESY. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ТГУ.

В рамках совместного проекта ученые ТГУ и DESY в течение трех лет разработают первый в мире прототип рентгеновского микроскопа для изучения клеточных структур, тканей и длинных белковых молекул.

"Радиофизики отправили шесть изготовленных в ТГУ сенсоров на основе арсенида галлия в немецкий национальный синхротронный центр DESY (Гамбург). Датчики проверят на чувствительность к рентгеновскому излучению и однородность характеристик по всей площади и в дальнейшем используют в прототипе уникального исследовательского прибора — комптоновского [по имени ученого Артура Комптона, обосновавшего преломление рентгеновских лучей при скользящем падении] рентгеновского микроскопа для исследования биологических объектов", — говорится в сообщении.

В современных электронных микроскопах используется пучок высокоэнергетичных электронов, и это может привести к быстрому разрушению исследуемого объекта. Уникальность рентгеновского микроскопа в том, что в нем будет реализовано рассеянное излучение, и время исследования образцов увеличится.