Ещё
Ученые объяснили «зловещее» отсутствие инопланетян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объяснено «зловещее» отсутствие инопланетных цивилизаций 

Lenta.ru 1 час назад
Астрономы Университета штата Пенсильвания (США) раскритиковали доводы в пользу парадокса Ферми, согласно которому следы деятельности инопланетных цивилизаций не наблюдаются в Млечном Пути, хотя они должны быть уже обнаруженными, если инопланетяне действительно существуют. По мнению ученых, доля изученного пространства в рамках проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, США) слишком мала, чтобы можно было делать какие-то выводы. Препринт исследования опубликован в репозитории arXiv.org.
Парадокс Ферми применяется для описания несоответствия между оптимистичной оценкой количества инопланетных цивилизаций в Галактике, которая выводится из уравнения Дрейка, и тем фактом, что до сих пор не найдены следы их существования. Ученые предложили несколько объяснений этому: например, инопланетяне гибнут до того, как станут обнаруживаемыми, они не могут войти в контакт из-за чрезмерной гравитации планеты или остановки технологического развития. Одной из формулировок парадокса Ферми является «Факт А», согласно которому инопланетные корабли должны были бы часто посещать Солнечную систему и Землю.
Однако исследователи раскритиковали «Факт А», поскольку даже на Земле остаются места, куда современные технологии, созданные людьми, не проникли. Они также подвергли сомнению такую концепцию как, «Зловещая тишина» Пола Дэвиса, указывающую на отсутствие в галактике «радиомаяков» искусственного происхождения. Согласно выводам астрономов, даже с учетом того, что радиопрослушивания в рамках проекта SETI начались в 60-х годах прошлого века, было изучено слишком мало, чтобы можно было заявлять об отсутствии большого числа радиомаяков. Ученые сравнивают это с утверждением о существовании морских животных по стакану воды, зачерпнутой из океана.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия сорвала победу НАТО
Китай выдвинул США жесткое требование114
Российский метод победить США оказался верным
Начальник поезда на ходу выкинула пассажира65
Дыра в «Союзе» появилась не случайно64
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
01:09
Глава МИД Британии пригрозил ГРУ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение