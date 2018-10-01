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Исключена одна из версий появления отверстия в «Союзе»
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Роскосмос исключил одну из версий появления отверстия в «Союзе» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комиссия по расследованию причин появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09" установила, что дыра появилась преднамеренно, а не из-за производственного брака, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Работает комиссия. Одна закончила свою работу, она сделала вывод, что исключила производственный брак, что важно для поиска истины. Теперь остается версия преднамеренного воздействия. Где это было сделано, установит вторая комиссия, которая работает", — сказал Рогозин в эфире 1 канала.
Он напомнил, что 15 ноября космонавты выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть отверстие в корабле.
Рогозин напомнил, что по договоренности с НАСА он не может комментировать ход расследования до его завершения.
"Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях, скажу аккуратно — будет просто дыра в облике. Я предпочитаю сказать о дыре в облике", — сказал Рогозин.
Ранее сообщалось, что в корабле "Союз МС-09", пристыкованном к Международной космической станции, было обнаружено отверстие от сверла, через которое проходила утечка воздуха. Космонавты заклеили отверстие. Сейчас комиссия Роскосмоса проводит расследование, которое планируется завершить к концу ноября.
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