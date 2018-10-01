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Глава NASA уверен в лидерстве США в космосе
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Глава NASA уверен в лидерстве США в космосе 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: artemjew.ru
Соединённые Штаты продолжат лидировать в космосе, чтобы изменить мир, заявил глава ведомства Джим Брайденстайн по случаю годовщины формального учреждения агентства.
«1 октября мы отмечаем 60-й день рождения NASA. Наше великое агентство изменило мир к лучшему», — сказал он.
Он отметил, что за последние шесть десятилетий США преподнесли миру несколько амбициозный миссия в науке, авиации и исследовании космоса.
«Америка продолжит лидировать в космосе. Мы достигнем новых вех, которые изменят мир. Мы будем вдохновлять новое поколение, которое будет основываться на нашем наследии», — добавил он.
Обращение Брайденстайна опубликована на странице NASA в Twitter.
Ранее Брайденстайн заявил, что без космических сил США могут быть «поставлены на колени».
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