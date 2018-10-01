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«Роскосмос» поздравил NASA с 60-летием
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«Роскосмос» поздравил NASA с 60-летием 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Carlos Barria/Reuters
«Роскосмос» поздравил NASA с 60-летием образования организации.
"За 60 лет активной исследовательской и технической деятельности организация проделала огромную работу по изучению мирного космоса, Солнечной системы и наконец — Вселенной. Мы благодарны американским коллегам за многолетнее и плодотворное сотрудничество, венцом которого можно с гордостью считать создание Международной космической станции, которой в этом году исполняется 20 лет, — говорится в сообщении.
— Надеемся, что это сотрудничество получит развитие в новых проектах, таких же интересных и вызывающих!
Учреждение организации состоялось двумя месяцами ранее посредством реорганизации действовавшего с 1915 года Национального консультативного комитета по воздухоплаванию. Рождение NASA стало ответом американцев на запуск СССР первого искусственного спутника Земли.
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