«Роскосмос» поздравил NASA с 60-летием

"За 60 лет активной исследовательской и технической деятельности организация проделала огромную работу по изучению мирного космоса, Солнечной системы и наконец — Вселенной. Мы благодарны американским коллегам за многолетнее и плодотворное сотрудничество, венцом которого можно с гордостью считать создание Международной космической станции, которой в этом году исполняется 20 лет, — говорится в сообщении.

— Надеемся, что это сотрудничество получит развитие в новых проектах, таких же интересных и вызывающих!

Учреждение организации состоялось двумя месяцами ранее посредством реорганизации действовавшего с 1915 года Национального консультативного комитета по воздухоплаванию. Рождение NASA стало ответом американцев на запуск СССР первого искусственного спутника Земли.