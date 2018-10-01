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У Роскосмоса возникли проблемы с НАСА
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Рогозин рассказал о проблемах в сотрудничестве Роскосмоса с НАСА 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос испытывает проблемы во взаимодействии с американским космическим агентством, они возникли под влиянием определенных кругов, которые диктуют условия НАСА, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Проблемы с НАСА, безусловно, появились, но не по вине НАСА, а по вине тех американских кругов, которые окружают НАСА, которые диктуют им определенные условия», — приводит его слова ТАСС.
В эфире «Первого канала» Рогозин сказал, что сотрудники НАСА жалуются на огромное давление, которое оказывают на них «оголтелые русофобы». По его словам, потеря Роскосмоса в качестве партнера будет «смертельной» для НАСА.
В частности, рассказал Рогозин, США без помощи России не справятся с реализацией своей лунной программы, потому что им потребуется партнер, ракеты и корабли которого смогут спасти астронавтов при нештатной ситуации. Он уточнил, что речь идет о проекте Deep Space Gateway, предполагающем, что в 2019 году американцы начнут испытания своих пилотируемых кораблей.
«Они сейчас тоже понимают, что если они пойдут от околоземной орбиты к лунной, то без второй транспортной системы, которая могла бы их спасти в случае нештатной ситуации, — а второй транспортной системой обладает только одна страна — Россия — это наша новая ракета «Ангара», это нынешний пилотируемый корабль «Союз МС» и будущий «Федерация», — так вот, они прекрасно понимают, что если они допустят, что давление приведет к разрыву с Роскосмосом, они просто останутся один на один с бездной», — сказал он.
Рогозин также сообщил, что Россия не использует спутники для повреждения космических аппаратов других стран.
Ранее в понедельник глава Роскосмоса сообщил, что, согласно выводам комиссии по расследованию причин появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09», дыра появилась не в результате производственного брака, а преднамеренно.
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