Физики впервые получили спиновый ток при помощи лазера

Исследователи из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН в сотрудничестве с зарубежными коллегами впервые показали, что с помощью сверхкоротких лазерных импульсов можно генерировать гигагерцовый спиновый ток. Новый метод позволит создавать высокочастотные наноразмерные спинтронные устройства. Статья о результатах эксперимента опубликована в журнале Physical Review B. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (РНФ).

Спинтроника — относительно молодое направление физики твердого тела, оно сформировалось в 80-е годы XX века. Исследования в этой области направлены на создание устройств, основанных на спиновом токе, то есть на переносе спина, а не заряда. Каждый электрон, помимо заряда обладает собственным магнитным моментом — спином. Спин электрона имеет несколько возможных состояний, которые часто описываются как его направление, например, вверх и вниз. Ансамбль спин-поляризованных, то есть имеющих спины одинакового направления, электронов составляет намагниченность материала. С использованием спинов электронов в ферромагнитных материалах, обладающих постоянной намагниченностью при отсутствии внешнего магнитного поля, сегодня кодируется и хранится информация в широко распространенных устройствах магнитной записи. Возможность переноса информации, кодированной в спиновой поляризации, позволит создать принципиально новый вид логических микросхем, в которых будут минимизированы тепловые потери. Их функциональность будет значительно шире, так как у спина существует больше возможных состояний, чем у заряда электрона.

Германии, Украины и Один из методов генерации чисто спинового тока — спиновая накачка. За счет круговых колебаний ансамбля спинов (прецессии намагниченности), происходящих в ферромагнетике, в сопряженном с ним немагнитном металле создается спиновый ток на частоте прецессии. Традиционно для возбуждения прецессии используют микроволновое излучение. Коллектив физиков из России Великобритании впервые показал, что вместо микроволн можно применять сверхкороткие лазерные импульсы. Это позволяет точнее регулировать параметры прецессии, поскольку лазерные импульсы влияют на намагниченность через разные механизмы, а лазерный луч можно сфокусировать даже в пятно нанометрового масштаба, используя специальные наноплазмонные антенны.

В эксперименте физики использовали так называемый спиновый затвор — структуру из двух нанометровых слоев ферромагнетика (сплава железа и галлия), разделенных прослойкой немагнитной меди. Для запуска прецессии и ее обнаружения использовался метод накачки-зондирования (pump-probe). Один мощный лазерный импульс от фемтосекундного твердотельного лазера запускал прецессию намагниченности в ферромагнитных слоях. Второй импульс, менее мощный, попадал на образец позже первого. Исследователи измеряли поляризацию второго импульса при отражении от образца, чтобы определить, как ориентированы ансамбли спинов в двух слоях. Эксперимент повторялся с разным временем задержки второго импульса, и в результате ученые получили траекторию прецессии намагниченностей ферромагнитных слоев.

В результате исследователи доказали, что одновременный запуск в обоих ферромагнитных слоях прецессии намагниченности приводит к возникновению противоположно направленных спиновых токов в слое меди. Это значит, что могут быть разработаны миниатюрные (даже наноразмерные) генераторы спинового тока, запускаемые лазерными импульсами, более функциональные, чем микроволновые. Кроме того, исследователи обнаружили результат, интересный с точки зрения фундаментальной физики: между колеблющимися намагниченностями двух ферромагнитных слоев образовалась динамическая диссипативная связь. Это такой тип связи, при котором взаимодействие двух колеблющихся объектов влияет на время затухания колебаний. Исследователи изменяли силу связи между слоями, регулируя разницу в частоте прецессии их намагниченностей. В условиях резонанса, когда частоты совпадали, две прецессирующие намагниченности образовывали связанное состояние со сложным двухэтапным затуханием. Наблюдать такое проявление диссипативной связи между двумя прецессирующими намагниченностями ранее не удавалось. Обычно в опытах по спиновой накачке используются микроволны, которые запускают вынужденную прецессию намагниченностей на фиксированной частоте. Воздействие микроволн на слои ферромагнетика можно сравнить с постоянным раскачиванием на одной частоте двух связанных маятников. Короткие лазерные импульсы позволяют толкнуть маятники коротким «щелчком», то есть запустить свободную прецессию одновременно в двух слоях, и затем следить за их взаимодействием, когда на них уже не действует вынуждающая сила. Именно благодаря этому удалось наблюдать сложное поведение связанных прецессий намагниченностей.