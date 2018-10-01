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Раскрыта тайна женщины из железного гроба в Нью-Йорке
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Установлена личность женщины, откопанной в железном гробу в Нью-Йорке 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Impossible Factual
Ученые установили личность женщины, найденной в 2011 году во время раскопок в Нью-Йорке. Ею оказалась афроамериканка, умершая в 1851 году от оспы, сообщает издание New York Post.
В 2011 году рабочие случайно подняли железный гроб с телом чернокожей женщины в платье и чулках, закопанный на территории района Куинс в Нью-Йорке. Приняв находку за жертву убийства, рабочие вызвали полицию. Однако вскоре стало понятно, что женщина умерла более чем полтора века назад от оспы. Она была похоронена на территории церкви, основанной в 1830 году первым поколением свободных афроамериканцев после того, как в 1827 году было отменено рабство.
Ее личность до сих пор оставалась загадкой, но судебный археолог Скотт Варнаш и его коллеги смогли с помощью исторических документов, анализов и компьютерной томографии выяснить, кем была женщина.
Ее звали Марта Петерсон, она умерла в возрасте 26 лет. Согласно переписи 1850 года, Марта жила и работала в доме гробовщика Вильяма Реймонда, одного из основателей компании Fisk & Raymond. Именно эта компания изготовила и тот гроб, в котором была похоронена Марта. Благодаря нему ее тело столь хорошо сохранилось. Марта была похоронена в длинном белом одеянии, вязаной шапочке и плотных высоких чулках. Также в гробу был найден гребень ручной работы. Анализ зубов и волос Марты показал, что она жила на северо-западе и хорошо питалась.
В 2016 году ее останки были перезахоронены на кладбище Африканской методистской епископальной церкви Святого Марка.
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