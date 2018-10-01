Опровергнута популярная эволюционная гипотеза

Ученые Уппсальского университета ( Швеция ) и Лидского университета ( Великобритания ) выяснили, что закономерности, которые прослеживаются в эволюции организмов за миллионы лет, на самом деле являются следствием систематической ошибки выжившего. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Известно, что в истории Земли происходили резкие вспышки видообразования, которые приводили к появлению большого числа видов из относительно небольшой группы живых организмов. Так, около 540 миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, появилось множество новых биологических форм, включая моллюсков, иглокожих, членистоногих и хордовых, хотя в более поздних отложениях следы подобных животных встречаются гораздо реже. Это явление называется Кембрийским взрывом или взрывом скелетной фауны.

Ученые считают, что подобное характерно для малочисленных групп животных. Они в силу каких-то причин (экологических или анатомических) обладают большой эволюционной гибкостью, что становится причиной вспышки видообразования. Однако затем темпы возникновения новых видов замедляются по мере заполнения существующих экологических ниш.

В новой работе исследователи подвергают сомнению эту точку зрения. Согласно их выводам, вспышки видообразования не имеют особых причин, а происходят вследствие статистических отклонений в темпах эволюционных изменений, которые в среднем остаются постоянными. Отклонения оказывают незначительное воздействие на видовое разнообразие, если рассматривается большая группа организмов. В небольших группах воздействие окружающей среды способно привести к вымиранию почти всех видов, за исключением тех, что способны быстро меняться и адаптироваться. Поэтому возникает иллюзия, что малочисленные группы склонны к взрывному видообразованию.