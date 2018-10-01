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Пингвины-геи похитили детеныша сородичей
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В Дании пингвины-геи похитили детеныша гетеросексуальных сородичей 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Кадр из видео/dr.dk
Пара гомосексуальных пингвинов, живущих в зоопарке города Оденсе в Дании, похитила детеныша у его родителей, сообщает местное издание DR.
Сотрудница зоопарка Санди Хедегард Мунк считает, что причиной произошедшего могло стать недостаточное внимание со стороны отца-пингвина, оставившего своего птенца без присмотра.
"Я думаю, что самка пошла купаться, тогда ответственность за ребенка легла на самца. Возможно, он недоглядел, и эта пара пингвинов решила не упускать момент" — объяснила Санди Хедегард Мунк.
Родители не сразу заметили пропажу, что удивило работников зоопарка. Обычно самка ведет себя довольно агрессивно по отношению к тем, кто близко подходит к ее птенцу.
Позже мать все-таки отправилась на поиски, которые завершились выяснением отношений с гомосексуальной парой пингвинов, отчаянно пытавшихся отстоять птенца.
В дело вмешались сотрудники зоопарка, они вернули детеныша настоящим родителям и решили отдать пингвинам-геям яйцо, которое не смогла выносить одинокая самка.
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