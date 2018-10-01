Из океана подняли артефакты легендарной экспедиции

Подняты со дна океана артефакты легендарной пропавшей экспедиции

Подводные археологи подняли девять артефактов с затонувшего в 1847 году корабля сэра Джона Франклина, участвовавшего в знаменитой полярной экспедиции по изучению Канадского Арктического архипелага.

Как сообщает Live Science, завершено заключительное в этом году исследование корабля "Эребус" (HMS Erebus). Вместе с судном "Террор" (HMS Terror) он участвовал в арктической экспедиции под руководством Джона Франклина, взявшей старт в 1845 году.

Предположительно, корабли затонули в 1847 году. Начавшиеся год спустя поиски ничего не дали. В 2008 году правительство Канады объявило о возобновлении поисковой операции. В 2014 году "Эребус" был найден. Увы, подводные археологи из-за сложных погодных условий не смогли проникнуть в каюту Джона Франклина.

Они надеялись найти документы, судовой журнал, например, которые помогли бы узнать причину кораблекрушения. Однако на поверхность все же удалось поднять девять артефактов.

Наиболее любопытными находками стали керамический кувшин и фрагмент навигационного прибора — искусственного горизонта. Они были обнаружены в каюте одного из офицеров.

Артефакты направлены в лабораторию на исследование. Так, изучение кувшина позволит определить, что именно пили офицеры.