Предложен новый способ борьбы с космическим мусором

Япония предлагает бороться с космическим мусором с помощью ионных лучей

Космический мусор — нарастающая проблема для всего человечества. По данным Европейского космического агентства на 2017 год на околоземной орбите находится около 20 тысяч фрагментов космического мусора общей массой около 8135 тонн.

Совместный японско-австралийский проект предлагает новое бесконтактное решение данной проблемы в виде ионных лучей — IBS (ion beam shepherd).

Изначально этот метод создавался для отклонения летящих к Земле астероидов. Теперь идея состоит в том, чтобы сталкивать космический мусор на более низкую орбиту, после чего он будет сгорать в плотных слоях атмосферы.

Основная функция по ликвидации космического мусора возлагается на спутник, оснащенный несколькими плазменными установками. Основная проблема IBS — Третий закон Ньютона, согласно которому каждое действие равно противодействию. Проще говоря, после каждого ионного «выстрела» спутник будет отбрасываться назад, что потребует наличие дополнительной, компенсирующей «отдачу» двигательной установки, которая в свою очередь неизбежно приведет к увеличению размеров и веса спутника.

Для решения этой технической проблемы японские и австралийские ученые предлагают использовать геликонный двухслойный ускоритель, разработанный доктором Кристином Чарльзом. Он получил название от используемых в нем спиральных катушек. Промежуточная электромагнитная волна, созданная с помощью такой катушки, соизмерима с электрическим током для управления движущейся плазмой.

В ходе лабораторных экспериментов с геликонным ускорителем ученым удалось создать контролируемый магнитным полем плазменный импульс, что в перспективе позволит двигать объект в нужном направлении. Следующий этап — проверить новую технологию по удалению космического мусора уже в реальных условиях.