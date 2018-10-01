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Предложен новый способ борьбы с космическим мусором
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Япония предлагает бороться с космическим мусором с помощью ионных лучей 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Космический мусор — нарастающая проблема для всего человечества. По данным Европейского космического агентства на 2017 год на околоземной орбите находится около 20 тысяч фрагментов космического мусора общей массой около 8135 тонн.
Совместный японско-австралийский проект предлагает новое бесконтактное решение данной проблемы в виде ионных лучей — IBS (ion beam shepherd).
Изначально этот метод создавался для отклонения летящих к Земле астероидов. Теперь идея состоит в том, чтобы сталкивать космический мусор на более низкую орбиту, после чего он будет сгорать в плотных слоях атмосферы.
Основная функция по ликвидации космического мусора возлагается на спутник, оснащенный несколькими плазменными установками. Основная проблема IBS — Третий закон Ньютона, согласно которому каждое действие равно противодействию. Проще говоря, после каждого ионного «выстрела» спутник будет отбрасываться назад, что потребует наличие дополнительной, компенсирующей «отдачу» двигательной установки, которая в свою очередь неизбежно приведет к увеличению размеров и веса спутника.
Для решения этой технической проблемы японские и австралийские ученые предлагают использовать геликонный двухслойный ускоритель, разработанный доктором Кристином Чарльзом. Он получил название от используемых в нем спиральных катушек. Промежуточная электромагнитная волна, созданная с помощью такой катушки, соизмерима с электрическим током для управления движущейся плазмой.
В ходе лабораторных экспериментов с геликонным ускорителем ученым удалось создать контролируемый магнитным полем плазменный импульс, что в перспективе позволит двигать объект в нужном направлении. Следующий этап — проверить новую технологию по удалению космического мусора уже в реальных условиях.
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